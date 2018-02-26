Ниагарский водопад привлекателен для посещения в любое время года. А этой зимой он и вовсе превратился в место почти сказочное, хотя и крайне холодное.

Ниагарский водопад привлекателен для посещения в любое время года. А этой зимой он и вовсе превратился в место почти сказочное, хотя и крайне холодное. Из-за экстремально низкой температуры в этом году многие участки водопада замерзли. Огромные, искусно сформировавшиеся ледяные образования нависли на скалах. Водопад стал похож на зимнюю Нарнию, а при определённом освещении – на инопланетный пейзаж.