https://telegraf.com.ua/files/2018/02/1518442005-9368-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/3908079-na-arabatskoy-strelke-zatsveli-krasnoknizhnyie-rasteniya.html
На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения
15:57 Сегодня Телеграф
Фото:www.ukrinform.ru
Новости экологии: В Херсонской области из-за теплой погоды зацвел безвременник анкарский, который внесен в Красную Книгу Украины.
"На дворе – февраль месяц, а в поле, из-за теплой погоды, уже цветут весенние цветы. Вот и безвременник анкарский уже пробудился и стремительно тянется к солнышку.
Небольшие полянки безвременника еще можно увидеть на незастроенных территориях между селами Счастливцево и Стрелочное", - говорится в сообщении.
"К сожалению, эти цветы на грани уничтожения из-за изменения среды, вызванные застройкой территорий, выпасом скота, вытаптыванием, срыванием ради потехи или продажи", - добавили в сельсовете.
Безвременник анкарский, как вид, охраняется в Карадагском природном заповеднике и в Азово-Сивашском национально-природном парке.
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