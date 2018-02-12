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На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения

Безвременник анкарский
15:57 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото:www.ukrinform.ru

Новости экологии: В Херсонской области из-за теплой погоды зацвел безвременник анкарский, который внесен в Красную Книгу Украины.

"На дворе – февраль месяц, а в поле, из-за теплой погоды, уже цветут весенние цветы. Вот и безвременник анкарский уже пробудился и стремительно тянется к солнышку.

Небольшие полянки безвременника еще можно увидеть на незастроенных территориях между селами Счастливцево и Стрелочное", - говорится в сообщении.

"К сожалению, эти цветы на грани уничтожения из-за изменения среды, вызванные застройкой территорий, выпасом скота, вытаптыванием, срыванием ради потехи или продажи", - добавили в сельсовете.

Безвременник анкарский, как вид, охраняется в Карадагском природном заповеднике и в Азово-Сивашском национально-природном парке.

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Новости экологии, Арабская стрелка, Безвременник, Безвременник анкарский, Краснокнижные растения, Херсонская область.
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