На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения

"На дворе – февраль месяц, а в поле, из-за теплой погоды, уже цветут весенние цветы. Вот и безвременник анкарский уже пробудился и стремительно тянется к солнышку.

Небольшие полянки безвременника еще можно увидеть на незастроенных территориях между селами Счастливцево и Стрелочное", - говорится в сообщении.

"К сожалению, эти цветы на грани уничтожения из-за изменения среды, вызванные застройкой территорий, выпасом скота, вытаптыванием, срыванием ради потехи или продажи", - добавили в сельсовете.

Безвременник анкарский, как вид, охраняется в Карадагском природном заповеднике и в Азово-Сивашском национально-природном парке.