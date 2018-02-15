В зимние холодные дни так и хочется чем-то согреться.

В зимние холодные дни так и хочется чем-то согреться. Безусловно, в этом вам поможет горячий чай тёплые носки, но кто же наполнит душу теплом? Конечно лисы, которым нипочём зимние морозы и вьюга, ведь у них есть пушистые шубки рыжего, белого и стального цвета, которые греют их в лютые холода. Глядя на то, как очаровательно лисицы выглядят в окружении снежных сугробов, как их чёрные носы-кнопочки выглядывают из-под снега, невольно расплываешься в улыбке и согреваешься изнутри.