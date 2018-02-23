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В Индийском океане создали огромный заповедник

Заповедник
16:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Сейшельские острова создали в Индийском океане защищенные территории площадью с Великобританию.

В обмен на списание части своего государственного долга островная страна согласилась защитить 210 тысяч квадратных километров океанических вод.

Создание заповедных территорий ограничит туризм и рыбалку на Сейшелах, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба морской флоре и фауне. Созданный актером Леонардо ДиКаприо фонд является одним из инвесторов, которые работали над соглашением.

Обладатель "Оскара" отметил: "Эти усилия помогут народу Сейшельских островов защитить свой океан для будущих поколений и будут служить моделью будущих проектов по охране морских территорий во всем мире".

 

Президент Сейшельских островов Дэнни Фор подчеркнул: "Наш великий океан дает возможности для развития, а также ответственность.

"Планируя должным образом защиту нашей природной среды, мы можем быть уверены, что мы также защищаем наших людей и их жизнедеятельность от неопределенного будущего», - добавил он.

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