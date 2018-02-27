В Арктике зафиксировали аномально теплую зиму

Исследователи из Датского метеорологического института сообщили: февраль 2018 года в Арктике стал самым теплым за последние 60 лет. В норме средние зимние температуры в регионе составляют около –20 °C, однако в феврале 2018 года температура на севере Гренландии поднималась до 4,4 °C.

Также исследователи отметили, что слой арктического морского льда за зиму стал тоньше: в норме он нарастает в холодные месяцы. О свидетельствах климатологов.

Ранее такие погодные аномалии наблюдали осенью 2016 года. Тогда уменьшение площади льда привело к необыкновенно теплой зиме.

Аномально высокие температуры 2018 года зафиксировали на мысе Моррис-Джесуп в самой северной точке Гренландии. 20 февраля температура превышала 0 °C в течение суток, а 24 февраля поднялась до 6 °C. В 2011 году зимние температуры поднимались и выше, однако такие "оттепели" длились недолго и были единичными.

В 2018 году плюсовыми температурами запомнились девять февральских дней, не идущих друг за другом. Также в 2011 году температура непрерывно держалась выше нуля на протяжении 16 часов, а в 2018 году этот период составил как минимум 61 час.

По словам океанолога Джеймса Оверленда (James Overland), такие аномалии возникают, когда сильные бури над северной частью Атлантического океана взаимодействуют с высотными струйными течениями - узкими зонами сильных ветров в верхней части тропосферы. Этот процесс приносит теплый влажный воздух Атлантики в Центральную Арктику.

По словам климатологов, до конца ХХ века подобные потепления случались в среднем раз в десятилетие. Сейчас этот "шаг" сократился до двух лет. Поскольку в последние годы арктические льды сравнительно быстро тают, теплый воздух, попадающий в Арктику, не успевает остывать. Исследователи считают, что в ближайшие годы такие "оттепели" будут происходить чаще и станут более интенсивными.