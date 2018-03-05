Большой размер мозга у приматов связали со снижением мышечной массы

В середине 1990-х годов была выдвинута теория о том, что размер мозга может увеличиваться за счет того, что этот орган "крадет" ресурсы из других частей тела. Это подтвердили и ученые из Кембриджского университета, которые доказали "эгоистичность" мозга, проведя эксперимент с участием 62 студентовв возрасте 21 года из университетской сборной по гребле. Оказалось, что во время повышенной физической активности у молодых людей снижалась когнитивная функция, и они хуже запоминали нужную информацию.

Дэнни Лонгман (Danny Longman), ведущий автор исследования, объяснил это тем, что со временем человек эволюционировал от "солдата" к "дипломату" и перестал вкладывать ресурсы в развитие и поддержание мускулистости, и вместо этого стал добиваться высокого статуса через совершенствование социальных навыков. По его мнению, сегодня ментальные возможности превосходят по важности силу и мощь, и этому способствует наша физиология.

Новую гипотезу выдвинула Магдалена Мучлинкски (Magdalena Muchlinkski) из Университета Северного Техаса в Форт-Уэрте. Она и ее коллеги изучили 10 тел приматов, умерших естественным путем, − это были особи филиппинских долгопятов и макак-крабоедов, которые обитают в Юго-Восточной Азии.

Ученые взвесили тела животных, рассчитали их мышечную массу и провели биопсию мышц – инвазивное исследование, которое предусматривает отсечение небольшого участка ткани для гистологического (морфологического) исследования. В результате выяснилось, что долгопяты и крабоеды с большим размером головного мозга имеют меньше мышечных волокон первого типа, или так называемых "медленных" волокон. Как известно, эти мышцы используют анаэробную систему энергообразования и играют главную роль при наборе массы у спортсменов-бодибилдеров; также они отвечают за выносливость во время продолжительных и изнурительных тренировок.

"Мы знаем, что одному килограмму мозговой ткани для работы на полной производительной мощности нужно примерно 240 килокалорий в день, − говорит Мучлинкски. – У приматов, обладающих крупным головным мозгом, эта потребность увеличивается, поэтому им нужно больше энергии, чтобы обеспечивать бесперебойную работу главного органа – из-за этого и снижается мышечная масса тела".

Однако исследователи утверждают, что эти выводы являются предварительными, и им еще предстоит провести более полный анализ с участием шимпанзе, горилл и людей; следующую статью они планируют опубликовать через год.