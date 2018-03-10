Яркая и красивая фотосессия со спасенными животными.

Калифорнийский приют Agua Dulce объединился вместе с лос-анджелесским фотографом, чтобы устроить яркую фотосессию, в которой они продемонстрировали всю красоту и силу счастливых животных, которых организации удалось спасти от чудовищного плена. Данный проект носит название «Where the Wild Things Are» и в нем фотограф Наташа Уилсон (Natasha Wilson) из агентства De Anastacia Photography сделала серию фотографий с разными животными, которым удалось избежать продажи на калифорнийском черном рынке. Среди животных, принявших участие в проекте, можно встретить африканского сервала, южноамериканского капуцина и даже австралийского кенгуру. На картинах существа предстают перед зрителем в тандеме с ярко одетыми девушками-моделями, вместе они запечатлены на природном фоне, который максимально близок к среде обитания, из которой и были безжалостно забраны эти бедные животные. При этом, несмотря на все те ужасы, что героям фотосессии пришлось пережить, на фотографиях они выглядят ухоженными, здоровыми и полностью отошедшими от стресса.