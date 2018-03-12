Обнаружена самая маленькая обезьянка в мире

Как сообщает журнал "Molecular Phylogenetics and Evolution", длина тела карликовых игрунок составляет всего 11-15 см (без хвоста), а весят они не более 100-150 граммов. Детеныши этих крохотных обезьянок могут висеть на вашем пальце руки как на ветке дерева и вы едва почувствуете их вес.

Карликовые игрунки живут в Южной Америке в тропических лесах Амазонки на территории Бразилии, Эквадора, Колумбии и других стран. До недавнего времени считалось, что есть лишь один вид карликовых игрунок — Cebuella pygmaea, но теперь ученые обнаружили и доказали, что на самом деле в джунглях живут два разных вида.