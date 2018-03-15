В НАНЦ рассказали, чем будут заниматься участники украинской экспедиции в Антарктику

"В частности, речь идет о 5 новых биологических исследованиях. Прежде всего исследователи будут составлять фотоидентификационные каталоги китов, а также обновят и продолжат такие же каталоги тюленей Ведделла. Личное "опознание" каждого кита либо тюленя позволяет лучше отслеживать пути их миграции и разработать более эффективные программы их сохранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в почвах Антарктики ученые будут изучать микробные группировки и их средства приспособления к экстремальным условиям, а по остаткам чешуи, кожи и другим "экологическим ДНК" в воде будут определять состав живых организмов. В отличие от традиционных методов, метод е-ДНК позволяет определить "генетические следы" всех видов животного, которые побывали в воде в течение последних трех дней. Таким образом, есть возможность получить более полный список фауны Антарктиды и внедрить более точный и быстрый метод мониторинга состояния экосистемы.

Еще два вида исследований будут направлены на изучение загрязнения окружающей среды. Первый будет касаться изучения содержания микропластика в воде и донных осадках. Второй - анализа содержания химических загрязнителей в тканях рыб и моллюсков. Такие исследования покажут динамику переноса загрязнения между континентами. Также это даст дополнительные аргументы для ограничения использования определенных химических веществ либо уменьшения использования пластиковой тары в мире.

"Мы имеем амбициозную цель - через несколько лет превратить остров Галиндез, где расположена наша станция, в постоянную экологическую "обсерваторию". Именно для этого и расширяется список исследований, которые будут проводить украинские полярники. Результаты этих исследований будут давать нам спектр необходимых данных, по которым можно будет определять реакцию экосистемы на изменения климата", - отметил Дикий.

Он также сообщил о приоритетных направлениях работы НАНЦ в ближайшие годы. Например, деятельность ученых не будет ограничиваться только территорией станции. Прежде всего планируется возобновить морские исследования в Южном океане, а в перспективе - двигаться вглубь Антарктики и развивать научные исследования в Арктике.

Еще один важный вопрос - восстановление гендерного равенства при отборе сезонных и годовых экспедиций на станцию.

"Недопуск женщин на украинскую антарктическую станцию - безобразие, неслыханное в 21 веке. Это особенно оскорбительно, учитывая успешное участие женщин в самых первых, наиболее героических украинских экспедициях в 1990-е годы. Отныне украинская станция открыта для всех, независимо от пола и гендера", - подчеркнул руководитель НАНЦ.

Также среди приоритетов - широкое сотрудничество с международными партнерами и общественностью, разработка новой государственной программы исследований в Антарктике на 2021-2030 годы.

"У нас много преимуществ в Антарктике. На нашей станции раньше, чем на других, чувствуются изменения климата, на ней десятилетиями ведутся наблюдения, она работает в течение всего года. В то же время в Украине есть специалисты во всех сферах антарктических исследований - биологических, геофизических, метеорологических, океанологических и т. п. И мы должны использовать это сполна, ведь сейчас полярные исследования - одни из самых перспективных в мире. И здесь у Украины сильные позиции", - подчеркнул Дикий.

Как известно, 1 марта 2018 года 12 участников новой ежегодной экспедиции на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" закончили обязательное обучение. На следующую неделю запланированы торжественные проводы 23-й экспедиции.