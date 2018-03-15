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Модный дом Versace отказывается от использования натурального меха

Хорек
14:49 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото из открытых источников

Новости экологии: Заявление было весьма неожиданным, учитывая, что на сайте модного дома на момент выхода интервью Донателлы Версаче все еще предлагались пальто с мехом.

Итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче заявила о том, что не будет использовать натуральный мех при пошиве одежды.

"Мех? С этим покончено,- сказала она. - Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно0", - сказала она в интервью журналу 1843.

Как отмечает издание, заявление Версаче было весьма неожиданным, учитывая, что на сайте модного дома Versace на момент публикации интервью покупателям все еще предлагались «пальто, отделанные мехом, на которые все будут оглядываться".

Кроме того, до сих пор Versace не высказывали никакого желания последовать примеру других модных домов, ранее заявивших об отказе использования натурального меха. В их числе такие бренды, как Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren.

Комментируя заявление Донателлы Версаче в интервью газете The Guardian, исполнительный директор британского отделения Международного общества защиты животных (HIS) Клэр Басс отметила: "Versace - очень влиятельный люксовый бренд, символизирующий роскошь и гламур. И его решение прекратить использовать мех показывает, что гуманная мода сейчас как никогда в тренде".

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Новости экологии, Versace, Донателла Версаче, Мех, Натуральный мех, Отказ от натурального меха.
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