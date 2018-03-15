Колибри – одетое в радужное оперение прекрасное творение природы, по совместительству представляющее собой самую маленькую птицу на планете.

Колибри – одетое в радужное оперение прекрасное творение природы, по совместительству представляющее собой самую маленькую птицу на планете. Обитают эти рекордсмены исключительно на просторах Америки - от Южной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли. Длина тела большинства видов семейства колеблется в пределах 7,5-13 см. Самый маленький вид, колибри-пчелка с острова Куба, в длину достигает всего 5-6 см (от клюва до кончика хвоста) и весит около 1,6-2 грамм. Крупнейший представитель, исполинский колибри, ареал обитания которого охватывает некоторые районы западной части Южной Америки, может достигать 19-22 см в длину и весить 18-20 грамм.