Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
X

Обнаружены пауки, которые способны напасть из любой грязи у вас под ногами

Паук
21:32 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости экологии: Исследователи назвали открытие паука, исчезающего из поля зрения, настоящей сенсацией.

Новый вид пауков, обнаруженный на территории Мексики, умеет прятаться при помощи грязевого камуфляжа, и делает он это крайне эффективно: членистоногое покрывает всё своё тело пылью и почвой, после чего становится почти незаметным. Необычное создание получило название Paratropis tuxtlensis.

Тонкое покрытие из грязи визуально гармонирует с окружающей средой, позволяя членистоногому проскальзывать прямо под носом у хищников и оставаться незамеченным, а также неожиданно набрасываться на ничего не подозревающих жертв.

Исследователи из Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) назвали открытие паука, исчезающего из поля зрения, настоящей сенсацией. Они считают, что паукообразное является членом семейства Paratropididae – как известно, девять его видов обитают в Южной и Центральной Америке. Новый паук-маскировщик же был обнаружен на охраняемой природной территории в Лос Такстлас (Los Tuxtlas) на юго-востоке мексиканского штата Веракрус.

"Он отличается от других видов, так как обладает грубой кожей, которая используется им для привлечения частиц с земли, железистыми порами в кутикуле и особой секрецией, удерживающей частицы грунта. Всё это наделяет животное идеальным камуфляжем, – рассказывают учёные. – Для того, чтобы грязь не мешала зрению, глаза паука подняты выше, чем обычно, так что он смотрит как бы поверх своего маскировочного покрытия".

Впервые незрелые особи Paratropis tuxtlensis были обнаружены ещё в 2010 году. Взрослых особей найти удалось лишь год спустя – они достигают около 15 сантиметров в длину. Животные обычно не роют норы, а полагаясь на свою маскировку, скрываются под камнями и в почве. Так что пауков учёные искали под валунами в тропическом лесу.

"Видовое название Paratropis tuxtlesis происходит от географического положения, где были обнаружены пауки, – рассказал профессор Оскар Федерико Франке (Oscar Federico Francke), возглавивший исследовательскую группу. – Вы можете смотреть на землю и не замечать их очень долго – только движение поможет обнаружить замаскированное животное".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Paratropis tuxtlensis, Грязь, Исследование, Пауки, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Это не фотошоп: пес с человеческим лицом напугал Сеть (Фото) Зловещая красота: кадры, вызывающие двоякое чувство (Фото) Это невозможно описать словами: земля розовых фламинго (Фото)

Последние новости

Горшковозов и Долгов выиграли бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении В Лейпциге открылась книжная ярмарка
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
22:47 Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
22:45 Фред: Не опускаем головы
22:44 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
22:44 Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение
22:43 Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0