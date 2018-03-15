Обнаружены пауки, которые способны напасть из любой грязи у вас под ногами

Новый вид пауков, обнаруженный на территории Мексики, умеет прятаться при помощи грязевого камуфляжа, и делает он это крайне эффективно: членистоногое покрывает всё своё тело пылью и почвой, после чего становится почти незаметным. Необычное создание получило название Paratropis tuxtlensis.

Тонкое покрытие из грязи визуально гармонирует с окружающей средой, позволяя членистоногому проскальзывать прямо под носом у хищников и оставаться незамеченным, а также неожиданно набрасываться на ничего не подозревающих жертв.

Исследователи из Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) назвали открытие паука, исчезающего из поля зрения, настоящей сенсацией. Они считают, что паукообразное является членом семейства Paratropididae – как известно, девять его видов обитают в Южной и Центральной Америке. Новый паук-маскировщик же был обнаружен на охраняемой природной территории в Лос Такстлас (Los Tuxtlas) на юго-востоке мексиканского штата Веракрус.

"Он отличается от других видов, так как обладает грубой кожей, которая используется им для привлечения частиц с земли, железистыми порами в кутикуле и особой секрецией, удерживающей частицы грунта. Всё это наделяет животное идеальным камуфляжем, – рассказывают учёные. – Для того, чтобы грязь не мешала зрению, глаза паука подняты выше, чем обычно, так что он смотрит как бы поверх своего маскировочного покрытия".

Впервые незрелые особи Paratropis tuxtlensis были обнаружены ещё в 2010 году. Взрослых особей найти удалось лишь год спустя – они достигают около 15 сантиметров в длину. Животные обычно не роют норы, а полагаясь на свою маскировку, скрываются под камнями и в почве. Так что пауков учёные искали под валунами в тропическом лесу.

"Видовое название Paratropis tuxtlesis происходит от географического положения, где были обнаружены пауки, – рассказал профессор Оскар Федерико Франке (Oscar Federico Francke), возглавивший исследовательскую группу. – Вы можете смотреть на землю и не замечать их очень долго – только движение поможет обнаружить замаскированное животное".