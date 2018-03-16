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Гренландский ледяной щит растает к середине столетия, говорят экологи

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Гренландский ледяной щит
13:51 Сегодня Телеграф
hnaked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости экологии: По оценкам ученых, второй по размеру ледяной щит мира может исчезнуть к середине XXI века.

О том, что ледяной щит Гренландии тает, известно давно, но только сейчас международная группа ученых обнаружила, что он может полностью исчезнуть уже к середине столетия.

Всему виной озера, которые образуются на поверхности ледника. Под воздействием глобального потепления они быстро расширяются и сливаются в более крупные источники. Вода просачивается к основанию щита и, перенося тепло, стимулирует разрушение изнутри. Из-за этого образуются трещины, которые ускоряют стекание других озер. По словам исследователей, такая цепная реакция способна ускорить таяние льда на 400 процентов. Один из участников группы, Пол Кристофферсон из Кембриджского университета, подтвердил:

"Этот ледяной щит, который покрывает 1,7 квадратных километра, был относительно стабильным еще 25 лет назад, но сейчас он теряет миллиард тонн в день. Это повышает уровень Мирового океана на миллиметр каждый год, что намного быстрее предсказаний, высказанных несколько лет назад".

Экологи утверждают, что сердцевина ледника никогда бы не подверглась прямому воздействию тепла, если бы не образовавшиеся озера. Их появление раньше занимало несколько недель или даже месяцев, теперь же они возникают за считанные часы.

Для составления более подробного прогноза ученые создали 3D-модель, которая основывается на данных наблюдений, полученных за последние годы. Один из предполагаемых сценариев показал, что за пять дней могут вытекать до 124 озер, а длина их сетей достигает 135 километров. Эти данные свидетельствуют о том, что весь Гренландский ледяной щит может полностью растаять к середине XXI века. Кристофферсон добавил:

"Такое перемещение воды от поверхности к основанию ускоряет и без того быструю цепную реакцию. В одном случае мы видели, как все 59 озер, кроме одного, обрушились вниз после очередного каскадного события".

Последствия глобального потепления испытывают на себе разные страны. В Китае, например, ученые обеспокоены экологической деградацией, которая грозит стране с усилением эффекта.

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Новости экологии, Гренландский ледяной щит, Исчезновение, Таяние, Ученые, Экологи.
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