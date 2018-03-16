В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео)

Видео с забавными зверюшками опубликовано на официальной странице зоопарка в Facebook. "Очередное пополнение в Киевзоо! Ты знаешь кто такие кузиманзы? Это новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!", - говорится в сообщении. Теперь в столичном зоопарке живет семья кузиманз из двух родителей и их детишек. Отметим, кузиманзы - это млекопитающие из семейства мангустових, родиной которых является Западная Африка. Длина их тела составляет от 30 до 37 см, хвост 15-21 см, а вес от 0,5 до 1 кг. В природе животные живут группами от 20 особей, ведут преимущественно дневной образ жизни и питаются мелкими беспозвоночными животными, насекомыми, яйцами, личинками, однако иногда и лягушками, змеями, ящерицами, птицами и даже мелкими млекопитающими.