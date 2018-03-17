Ученые сделали тревожное заявление о большом вымирании животных

Это погружает планету в глобальный кризис. Как известно, на Земле живут более 8,6 миллиона видов растений и животных, в то же время около 86% наземных видов и 91% морских видов остаются неоткрытыми. Сейчас более четверти млекопитающих и амфибий находятся под угрозой вымирания.

"1204 вида млекопитающих, 1469 - птиц, 1215 - рептилий, 2100 - земноводных и 2386 видов рыб находятся под угрозой уничтожения. Кроме этого, на грани вымирания находятся 1414 видов насекомых, 2187 - моллюсков, 732 - ракообразных, 237 - кораллов, 12505 - растений, 33 - гриба и 6 видов бурых водорослей", - утверждает генеральный директор WWF Марко Ламбертни.

По словам ученых, человечество столкнулось с масштабным кризисом. Сравнивая данные 1970 и 2012 годов, глобальная популяция 3706 известных видов позвоночных уменьшилась почти на 60%. Поэтому ежегодно 2 вида животных исчезают с Земли.

"Мы зависим от биоразнообразия в пище, воде, которую мы пьем, чистого воздуха, которым мы дышим, стабильности погодных условий. Надеемся, что наши отчеты помогут информировать политические силы для принятия решений по защите животных", — отметил главный ученый Том Брукс из Международного союза природоохранных территорий.