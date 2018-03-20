Красивые снимки зеленых домов, в которых могли бы поселиться хоббиты.

Красивые снимки зеленых домов, в которых могли бы поселиться хоббиты. Скандинавы очень серьезно относятся к своим зеленым крышам. Эта традиция в Скандинавии существует довольно давно и, похоже, не собирается умирать. У них даже каждый год проходит конкурс на лучший проект зеленой крыши, который организует Ассоциация зеленых крыш Скандинавии! И есть причина, почему им так нравятся дома с зелеными крышами: это не только украшение дома, но и большие преимущества с общественной, экологической и финансовой точек зрения. Крыша с растениями или газоном впитывает дождевую воду, сокращает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом, усиливает изоляцию и более долговечна. Это лишь некоторые из плюсов такой крыши.