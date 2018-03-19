Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы.

Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами. На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет. Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».