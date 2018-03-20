Океанологи обнаружили возле кратера действующего вулкана крупных акул (Видео)
Новости экологии: Разные акулы, в том числе рыба-молот, удивляют жизнью в горячем активном подводном кратере вулкана Кавачи.
Американские исследователи провели экспедицию для изучения гидротермальной деятельности Соломоновых островов, обнаружив при этом в кратере действующего вулкана несколько видов акул.
Предыдущие научные данные утверждали, что условия окружающей среды в активном вулканическом кратере не подходят для таких видов, как акулы. Это была ошибка науки.
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Команда, возглавляемая океанологом Бреннаном Филлипсом, хотела изучить гидротермальную активность подводного вулкана Кавачи. Во время небольшого перерыва в своей основной деятельности, они разместили несколько учебных инструментов около кратера.
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Удивительно, но изображения показали, что рыба-молот, еще несколько видов акул и медузы хорошо адаптируются к высоким температурам и кислотности воды, вызванным извержениями.
National Geographic в своем видео на Youtibe выделила обильную морскую фауну, найденную в кратере, отметив, что здесь присутствует даже шелковая акула.
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Филлипс хочет узнать, как ведут себя подводные существа во время вулканического извержения, и чувствуют ли они угрозу надвигающегося катаклизма, когда появляется зола.