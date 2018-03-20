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Умер последний в мире самец белого носорога

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Белый носорог
11:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости экологии: В Кении умер последний самец северного белого носорога.

Об этом печальном событии сообщается в Twitter заповедника Ол Педжета. Белому носорогу по имени Судан было 45 лет. Животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями: его мускулы атрофировались, а кости крошились. Поэтому ветеринарами было принято решение его усыпить. Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Это сделали с надеждой спасти этот вид путем использования технологии искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

После смерти Судана на Земле осталось всего две представительницы этого вида — его дочь Наджин и внучка Фату. Судан попал в чешский зоопарк в 1970-х и, как говорится и за это время внес значительный вклад в сохранение своего вида — оплодотворил двух самок. Последние годы жизни он провел в Африке.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. К сожалению, спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных.Виновны в вымирании животных браконьеры, так как рог носорога считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Напомним, что северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.

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