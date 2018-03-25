Площадь морского ледяного покрова в Арктике оказалась одной из самых низких в истории - NASA

17 марта площадь зимнего морского льда в Арктике достигла своего максимума и стала второй самой низкой в истории наблюдений, сообщает NASA. Отмечается, что ледяной покров в этом году достиг отметки в 14,48 миллионов квадратных километров, что на 60 тысяч квадратных километров больше, чем максимум, который был зарегистрирован 7 марта 2017 года. Максимум прошлого года был рекордно низким за последние 40 лет.

Как подчеркивают ученые, последние четыре года зимний морской максимум показывает одинаково низкие значения, продолжая тенденцию к снижению площади ледяного покрова, которая наблюдается последние десятилетия.

Каждый год морской ледяной покров, покрывающий Северный Ледовитый океан и окружающие моря, увеличивается в течение осени и зимы, достигая максимальной своей площади в период с конца февраля по начало апреля. Затем лед ослабевает и тает в течение весны и лета, пока не достигнет своего годового минимума в сентябре. Арктический морской лед в последние десятилетия сокращается как в период роста, так и в период таяния.

Сокращение Арктического морского ледового покрова имеет множество последствий — от изменения климата и погодных условий до воздействия на растения и животных, зависящих от льда, и на коренные общины людей, которые зависят от них. Исчезающий лед также изменяет судоходные маршруты, усиливает эрозию побережья и влияет на циркуляцию океана.

"Арктический ледяной покров продолжает сокращаться, что связано с потеплением в Арктике. Это улица с двусторонним движением: потепление означает, что меньше льда формируется и больше – тает, но, поскольку образуется меньше льда, меньше солнечного излучения отражается от его поверхности, что способствует потеплению", - заявила старший климатолог Центра Годдарда Клэр Паркинсон.

В этом году исследователи зафиксировали рекордно теплую зиму в Арктике. Отмечается, что в среднем температура октября-марта в регионе составляет -20 градусов Цельсия. В этом же году 20 февраля температура не опускалась ниже 0. Более того, 24 февраля в самой северной точке Гренландии температура достигла 6 градусов Цельсия. Как подчеркивают исследователи, в феврале температура в Арктике была выше, чем в Европе.