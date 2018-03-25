Ученые: Вулкан Этна сползает к Средиземному морю

"Пока нет причин для тревоги, однако необходимо наблюдать, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения", - отметил один из авторов исследования, геолог британского Открытого университета Джон Мюррей.

Он провел почти полвека, изучая главный европейский вулкан. За это время ученый установил сеть высокоточных GPS-станций вокруг горы, чтобы следить за ее поведением.

Эта аппаратура чувствительна к миллиметровых изменений формы вулканического конуса. На основе данных, собранных за 11 лет, стало очевидно, что гора сдвигается на юго-восток, в направлении прибрежного города Джарре. Он расположено примерно в 15 км от вулкана.

Фактически Этна сползает вниз по очень пологому склону с уклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких и податливых осадочных отложений.