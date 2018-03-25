Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал о пользе для Украины разрыва экономических отношений с РФ Гройсман рассказал о пользе для Украины разрыва экономических отношений с РФ
Новости: Гройсман выступает за возобновление работы всех производителей удобрений Гройсман выступает за возобновление работы всех производителей удобрений
Новости: Ибрагимович рассказал, почему перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович рассказал, почему перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Новости: Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан
X

Ученые: Вулкан Этна сползает к Средиземному морю

Вулкан Этна
10:35 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Ученые выяснили, что самый активный вулкан Европы Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год.

"Пока нет причин для тревоги, однако необходимо наблюдать, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения", - отметил один из авторов исследования, геолог британского Открытого университета Джон Мюррей.

Он провел почти полвека, изучая главный европейский вулкан. За это время ученый установил сеть высокоточных GPS-станций вокруг горы, чтобы следить за ее поведением.

Эта аппаратура чувствительна к миллиметровых изменений формы вулканического конуса. На основе данных, собранных за 11 лет, стало очевидно, что гора сдвигается на юго-восток, в направлении прибрежного города Джарре. Он расположено примерно в 15 км от вулкана.

Фактически Этна сползает вниз по очень пологому склону с уклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких и податливых осадочных отложений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Вулкан, Вулкан Этна, Джон Мюррей, Средиземное море, Ученые, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Самые могучие и устрашающие облака, которые показывают всю силу природы (Фото) В коралловых рифах нашли странных рыб Ваше сердце растает: крепкие объятия братьев наших меньших (Фото)

Последние новости

На дорогах Киева ожидается гололедица Почему не нужно пить кофе с сахарозаменителем Кристина Агилера поделилась секретами своего прошлого
Сегодня читают
01 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
02 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
03 Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили
04 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
05 Медики назвали советы, которые помогут предотвратить рак кишечника
Новости сегодня
11:11 Еврокомиссия хочет ввести в отношении Facebook жесткие меры
11:09 Смешные собаки, которые обожают кататься на машинах
11:07 Невероятное совершенство: шикарные драгоценности Древнего Рима (Фото)
11:04 "Мне обидно": Селезнев - о игровой форме Коноплянки
10:58 Пять эффективных способов, ускоряющих обмен веществ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Умерла первая победительница конкурса Евровидение Умерла первая победительница конкурса Евровидение
Добавить комментарий
0