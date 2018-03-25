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ООН предупредила, что к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных

Африка
15:17 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости экологии: В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразия в мире существенно сократится уже к 2050 году. Об этом сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия изменение климата.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. До 2048 года в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный лов будет продолжаться в таком же темпе. К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхания африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений.

Ситуация ухудшится из-за роста населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиардов до 2,5 миллиардов человек. Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке в этом месяце умер последний в мире самец северного белого носорога. По информации BBC, теперь на планете осталось всего две представительницы этого вида носорогов.

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