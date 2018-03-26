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Ученые из NASA продемонстрировали таяние ледников в Арктике (Видео)

NASA показало таяние ледников
18:57 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости экологии: NASA опубликовало видео, на котором показало, как тают ледники.

Площадь ледовой шапки Арктики почти не изменилась за минувшую зиму — к середине марта ее площадь достигла максимально низких значений, побив рекорды 2015, 2016 и 2017 годов.

Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается в последние годы, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли. Подобные рекорды возникают достаточно часто — площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько росла в годы, между этими рекордными сезонами.

Этот год, как отмечает Клэр Паркинсон (Claire Parkinson), климатолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте (США), продолжил серию рекордов — площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила всего 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.

Это значение, как отмечают климатологи, продолжает 13-летний тренд по сокращению площади льда во время зимних месяцев, который потенциально связан с аномально высокими температурами во время декабря, января и февраля в Арктике и по всему северному полушарию в целом. По текущим оценкам NASA, температура была в среднем на 8-10 градусов выше за полярным кругом, чем во времена до индустриальной революции.

Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых NASA, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.

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Новости экологии, Арктика, НАСА, Таяние ледников, Экологические катастрофы, Экология.
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