Мелани – самый умный енот в мире, который умеет кататься на велосипеде и знает более 100 команд.

Подумав о енотах, большинство из нас представляют надоедливых существ, которые только и делают, что роются в пакетах с мусором и пакостят. Но Мелани (Melanie) кладет конец этим оскорбительным заблуждениям. Она мульти-талантливое животное, которое умеет хлопать в ладоши, танцевать, мыть пол, играть на барабанах и даже ездить на велосипеде! 4-летний енот, который живет в графстве Кент, по развитию может сравниться с маленьким ребёнком и возможно он является самым умным и талантливым енотом в мире. Мелани, которая знает более 100 команд, стала интернет-сенсацией после того, как её хозяйка выложила на You Tube видеоролик, где Мелани разъезжает на велосипеде.