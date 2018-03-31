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Обнаружены окаменелости, которые расскажут о глобальном потеплении прошлого

Экология
12:43 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Изучение того, как это происходило в древности, поможет предотвратить катастрофу для планеты в будущем.

Скот Уинг на протяжении десяти лет исследовал местность Биг-Хорн. Не так давно ему удалось обнаружить уникальные окаменелые листья, которые помогут узнать ему о вреде глобального потепления.

По словам специалиста, его находка очень важна для современного мира. Он утверждает, что люди не могут изменить прошлое, но исследования могут помочь предотвратить подобное в будущем. Окаменелости были сформированы в тот период времени, когда в атмосфере планеты наблюдалась высокая концентрация углекислого газа. В последующем он преобразовался в полезные ископаемые, однако для этого потребовалось около 150 тысяч лет.

Он утверждает, что в то время на планете наблюдался эффект, схожий с глобальным потеплением. Резкий рост средней температуры негативно сказался на жизни представителей древности. Это привело к вымиранию многих видов, как наземных, так и морских. Высокая концентрация углерода в воздухе сделала моря теплее и повысила воду более кислой. Это спровоцировало глобальные изменения во флоре и фауне океанов.

Скот Уинг отмечает, что подробное изучение того, как это происходило в древности, поможет предотвратить катастрофу для планеты в будущем.

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Новости экологии, Глобальное потепление, Исследование, Окаменелости, Прошлое, Ученые, Экология.
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