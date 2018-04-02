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В Украине введен запрет на вылов рыбы

В других областях запрет введут через несколько дней
20:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости экологии: Правоохранители в связи с нерестовым запретом начали операцию "Нерест".

Правоохранители Украины начали отрабатывать мероприятия в рамках стартовавшей операции "Нерест", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Нерестовый запрет продлится по 9 июня. Призываем граждан быть ответственными и соблюдать определенные правила рыболовства во время нереста. В случае их нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - говорится в обнародованном в понедельник на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук сообщении.

В полиции подчеркивают, что нерест - особый период в процессе воспроизводства рыб: "Помните, что оберегая ценные виды рыбы, которая водится в наших водоемах, мы умножаем ее запасы!"

В ведомстве отметили, что правоохранители ежегодно в весенне-летний период проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение совершения правонарушений на водных объектах в период нерестового запрета.

"О фактах незаконного рыбного промысла сообщайте на спецлинию полиции Киевщины "102", - призвали в ГУ Нацполиции в области.

Вместе с тем, в Госрыбагенстве уточняют, что нерестовый запрет стартовал в настоящее время стартовал в 21 области Украины. "Только в Николаевской области запрет начнется с 5 апреля, в Черниговской - 6 апреля. В Закарпатской области он стартовал еще 31 марта. Сроки запрета зависят от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2pXb7N2", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на странице Госрыбагентства в соцсети Фейсбук.

Также в информации отмечается, что с 1 апреля в 15 областях Украины установлен запрет на вылов раков.

"Строго призываю придерживаться введенного запрета во время нереста. Ведь он играет важную роль в воспроизводстве природных ресурсов и поддержании постоянных запасов рыбы. Каждый рыбак должен начинать с себя - не нарушать правил рыболовства, а также информировать о выявленных нарушениях", - отметил руководитель Госрыбагентства Ярослав Белов.

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Новости экологии, Вылов рыбы, Госрыбагентство, Нерест.
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