Забавные снимки панды, обитающих в Научно-исследовательском центре по разведению больших панд в Чэнду.

Китайская провинция Сычуань известна десятками исследовательских баз и природных заповедников, заботящихся о сохранении милейшего животного, которое в 90-х годах находилось под угрозой исчезновения. Сегодня бамбуковый медведь – больше не исчезающий вид, хотя в дикой природе их менее 2000 особей. Научно-исследовательский центр по разведению больших панд в Чэнду, расположенный всего в 45 минутах езды к северу от административного центра провинции Сычуань, предоставляет посетителям редкую возможность поумиляться, наблюдая за пушистыми медведями, и узнать о том, какие меры предпринимают для их сохранения.