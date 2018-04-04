Ученые обнаружили "биокомпас" в глазах у птиц

Биологи впервые описали конкретный белок Cry4, который отвечает за ориентацию по магнитному полю у птиц. Его обнаружили в сетчатке глаз маленьких птичек зарянок и некоторых других особей. Если выводы ученых верны, то это первый белок, который удалось связать с магнитным чувством у животных, сообщает Naked science.

Cry4 относится к классу криптохромов — светочувствительных белков, благодаря которым люди видят синий, а некоторые животные и ультрафиолетовую часть спектра. Кроме того, криптохромы участвуют в регулировании циркадных ритмов. По-видимому, часть этих белков чувствительна и к магнитному полю. Реакция его молекулы на магнитное поле обусловлена, вероятно, процессами, происходящими на квантовом уровне.

Ученые исследователи сетчатки глаз 39 зебровых амадин. Исследователи предполагали, что за ориентацию по магнитному полю может отвечать один из трех белков: Cry1, Cry2 и Cry4. Концентрация первых двух оказалась подвержена колебаниям в рамках суточного цикла, а концентрация Cry4 оставалась постоянной.

Вторая группа исследователей определила, что Cry4 в течение суток неизменна и у зарянок. Кроме того, в период миграции его концентрация заметно выше. Особенно много его вырабатывают клетки клетчатки зарянок, которые получают достаточно солнечного света. Возможно, это помогает Cry4 действовать в качестве компаса, считают ученые.

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