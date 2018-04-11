Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии
Новости: Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году
Новости: "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча
Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
X

Ученые обнаружили пластик внутри мертвого кашалота

Мертвый кашалот
08:08 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото:Twitter

Новости экологии: Кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик у себя в желудке.

Труп 10-метрового животного был найден в прибрежной зоне Мурсии, города на юго-востоке Испании. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили пластиковые пакеты, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.

Специалисты пришли к мнению, что кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик. Они предположили, что из-за этой "блокировки" в пищеварительной системе животного в брюшной полости развилась инфекция - перитонит, которая в итоге привела к смерти.

Когда стали известны результаты вскрытия, власти Мурсии решили запустить кампанию по оповещению об опасностях использования одноразовых пластиковых предметов.

Ежегодно в Мировой океан выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Если ситуация не изменится, то к 2025 году на три тонны рыбы придется тонна пластика, а к 2050 году пластик будет преобладать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Желудок, Кашалот, Мертвый кашалот, Пластик, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Найдена жаба, которая сражается усами Мелани - самый умный енот в мире, который умеет кататься на велосипеде (Фото) Милые, но опасные: в дикой природе внешность бывает обманчива (Фото)

Последние новости

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2018 года Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2018: все знаки зодиака "Шахтер" - "Динамо": названа судейская бригада на матч
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
Новости сегодня
08:22 Красников получил должность вице-президента "Динамо"
08:16 Волейбол. "Белогорье" стал обладателем мужского Кубка ЕКВ
08:04 Смех до слез: эти люди забили на мнение окружающих и чувство стыда
08:02 "Мы хотим в финал": Ди Франческо - о сумасшедшем матче против "Барселоны"
07:58 В Хабаровске упал вертолет, погибли шесть человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем
Добавить комментарий
0