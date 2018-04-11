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В пещерах Таиланда была найдена неизвестная лягушка

Неизвестная лягушка
09:00 Сегодня Телеграф
lenta.ru
Фото из открытых источников

Новости экологии: Новый, ранее неизвестный науке род и вид бесхвостых амфибий Siamophryne troglodytes обнаружили ученые в пещерах Таиланда.

Ученые МГУ совместно с зарубежными коллегами открыли новый род и вид бесхвостых амфибий Siamophryne troglodytes. Эти лягушки обитают в карстовой пещере в Таиланде. Работа проходила в рамках направления "Животные" проекта "Ноев ковчег", сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

Неизвестная науке амфибия изначально была найдена тайским исследователем Житепом Танпрасертом (Jitthep Tunprasert). Ее отнесли к семейству узкоротов (Microhylidae). Ученые собрали несколько экземпляров лягушек, умертвили их и зафиксировали в растворе этанола. После этого был проведен анализ их ДНК и морфологии как взрослых особей, так и головастиков.

Оказалось, что амфибии принадлежат подсемейству Asterophryinae, представители которого преимущественно обитают в Северной Австралии и Папуа-Новой Гвинее.

Это свидетельствует о расселении их предков с материка Гондваны в Азию и далее на восток, в Новую Гвинею и Австралию. Таким же образом произошло распространение и некоторых других амфибий и рептилий.

Для подсемейства Asterophryinae характерно прямое развитие из яйца, минуя стадию личинки. Молодые особи были найдены в расщелинах, наполненных водой, а это доказывает, что лягушки попали в пещеру не случайно.

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Новости экологии, Siamophryne troglodytes, Лягушка, Неизвестная лягушка, Пещера, Таиланд, Ученые.
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