Ученые рассказали о новой, неожиданной опасности глобального потепления

Как утверждают исследователи, представляющие ряд американских университетов и исследовательских организаций, в прошлом изменения вляжности принимались во внимание при изучении изменений климата, однако многими значительно недооценивалась роль этого фактора.

Специалисты проанализировали возможные сценарии изменения климата, используя 18 популярных климатических моделей и пришли к выводу, что к 2070 году в областях с повышенной влажностью может на два порядка увеличиться количество дней, в которые так называемая температура влажного термометра будет превышать 32 градуса, то есть представлять серьезную угрозу для организма человека. Исследователи отмечают, что на сегодняшний день области с высокой влажностью густо заселены, поэтому подобная ситуация может затронуть большое количество людей.

Ученые напоминают, что в целом человек значительно легче переносит высокую температуру воздуха в сухом климате, чем во влажном. В связи с этим они призывают уделять влиянию влажности воздуха на последствия глобального потепления как можно больше внимания.

2015, а вслед за ним и 2016 годы в прошлом были провозглашены самыми жаркими за историю метеорологических наблюдений. Хотя в ближайшее время из-за естественных природных циклов глобальное потепление должно временно замедлиться, многие ученые считают его одной из серьезнейших проблем, стоящих на сегодняшний день перед человечеством. Более того, по ряду версий, планета уже в ближайшие годы может пройти «точку невозврата», после чего процесс изменения климата нельзя будет замедлить, даже если принять все необходимые меры. Некоторые ученые склоняются к версии, что подобная «точка невозврата» уже преодолена.