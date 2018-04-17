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Ученые: 50% видов животных и растений вымрут из-за глобального потепления

Ученые: 50% видов животных и растений вымрут из-за глобального потепления
05:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости экологии: По мнению экспертов, многие виды флоры и фауны все же можно спасти путем "переселения" их на новые территории с другими климатическими условиями.

Глобальное потепление является одной из основных причин утраты биоразнообразия и грозит вымиранием многих видов флоры и фауны – прежде всего растений, поскольку они не способны к быстрой адаптации.

К таким выводам пришли британские и австралийские ученые, принявшие участие в исследованиях при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

"Стремительные темпы изменения климата вместе с демографическим бумом прошлого столетия, потерей ареалов обитания, химическим и прочим загрязнением приводят к экологической разбалансированности", - цитирует Центр новостей ООН эксперта ЮНЕП Никласа Хагельберга.

Как отмечается в докладе ЮНЕП, уже сегодня темпы исчезновения разнообразных видов флоры и фауны в несколько тысяч раз выше, чем при естественных процессах вымирания.

"Повышение температуры воздуха на 4,5 градуса по Цельсию чревато вымиранием почти 50% видов животных и растений", - отмечают эксперты.

В Парижском соглашении государства пообещали удержать повышение глобальной температуры на уровне двух градусов. Но даже при достижении поставленной цели риск утраты биоразнообразия уменьшается только наполовину, подчеркивают ученые.

"Однако самое важное, что мы можем сделать сегодня – не допускать стремительного повышения температуры воздуха. Достичь этого можно путем сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Проще говоря, необходимо перестать сжигать ископаемое топливо", - говорится в выводах нового исследования под эгидой ООН.

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Новости экологии, Глобальное потепление, Защита окружающей среды, Массовое вымирание, ЮНЕП.
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