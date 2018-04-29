Однажды в жизни дизайнера по имени Макс появился очаровательный мопс, которого он назвал Мистер Джордж (Mr. Georges).

Однажды в жизни дизайнера по имени Макс появился очаровательный мопс, которого он назвал Мистер Джордж (Mr. Georges). Будучи творческой личностью, Макс не нашёл лучшего способа рассказать миру о его четвероногом друге, как задудлить его очаровательную мордашку. Он фотографирует Джорджа, после чего рисует поверх его снимков забавные рисунки, превращая своего питомца в очередного милого персонажа. Таким образом Джордж уже успел превратиться в Гарри Поттера, Пикачу, Тоторо и многих других.