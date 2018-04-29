Эти красавцы с разным пигментом глаз докажут, что природа не совершает ошибок, а лишь стремиться улучшить то, что уже создала.

Учитывая, что первое, на что мы обращаем внимание глядя на кого-либо это глаза, которые, как известно, являются зеркалом души, не удивительно, что мы обращаем особое внимание на тех, кого природа наделила разным цветом глаз, именуемым гетерохромией. Разный цвет глаз довольно редко встречается у людей, в отличие от животных, среди которых гетерохромия частое явление, особенно это касается кошек. Эти красавцы с разным пигментом глаз докажут, что природа не совершает ошибок, а лишь стремиться улучшить то, что уже создала.