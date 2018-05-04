Воодушевляющие снимки эко-поселения в окрестностях одного из городов Латвии.

Воодушевляющие снимки эко-поселения в окрестностях одного из городов Латвии. Недалеко от города Цесис в живописном лесу находится современный эко-поселок Аматциемс. Поселок занимает 30 000 гектаров леса, которые выкупил миллионер Айварс Звирбулис. Здесь он построил 300 домов, в которых живут его родственники, друзья и просто люди с одинаковыми взглядами на жизнь. Современные технологии и экологически чистые строительные материалы стали визитной карточкой каждого дома. На территории поселка действуют особые правила, но никто не рассматривает их, как запреты. Здесь нет никаких заборов, а дикие животные свободно гуляют по улицам и подходят близко к домам.