Каждый год в середине апреля в Нидерландах наступает сказочная пора, и европейская страна расцветает множеством красок

Каждый год в середине апреля в Нидерландах наступает сказочная пора, и европейская страна расцветает множеством красок — в это время одновременно зацветают несколько миллионов тюльпанов. Конечно, в Голландии есть и другие достопримечательности, но именно тюльпаны стали всемирно известным феноменом, который прославил страну. Многие туристы прекрасно знают об этом особенном времени и приезжают весной, чтобы воочию насладиться волшебными пейзажами, полями и садами, где цветут более 1500 видов тюльпанов.