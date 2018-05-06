Фабрики, нефтедобывающие установки, морские суда - все это негативно сказывается на состоянии водных ресурсов Земли.

Вода необходима для поддержания жизни. Примерно 80% поверхности земного шара покрыто водой. Воды на планете много, больше только воздуха. Но все не так прекрасно, как хотелось бы. Технологический прогресс несет пользу человечеству и открывает перед ним новые возможности, но кроме этого он оказывает отрицательное влияние на экологию нашей планеты. Фабрики, нефтедобывающие установки, морские суда - все это негативно сказывается на состоянии водных ресурсов Земли.