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Новости: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг отметки эпохи плиоцена
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг отметки эпохи плиоцена
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Уровень углекислого газа в атмосфере достиг отметки эпохи плиоцена

Концентрация CO2 в атмосфере достигла рекордной отметки
07:56 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла наивысшего уровня за последние 800 000 лет.

В апреле концентрация CO2 в атмосфере превышала в среднем 410 частей на миллион (ppm) в течение всего месяца, согласно показаниям Обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях.

Кривая Килинга, которая описывает концентрацию углекислого газа в атмосфере, демонстрирует устойчивый рост уровней CO2 в атмосфере на протяжении десятилетий. Ученые предупреждают, что уровни углекислого газа пересекают порог, который может привести к глобальному потеплению за пределами "безопасного" уровня, определенного международным сообществом.

Исследователь-геохимик из Института океанографии Скриппса Ральф Килинг, чей отец Дэвид Килинг начал измерять уровень углекислого газа на Мауна Лоа в 1958 году, сказал, что концентрация CO2 в атмосфере в последнее десятилетие растет быстрее, чем в 2000-х годах.

В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm. По оценкам ученых, в последние 800 тысяч лет этот показатель колебался, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm. В прошлом году Всемирная метеорологическая организация заявила: "Сегодняшняя концентрация CO2 около 400 ppm превышает естественную изменчивость, наблюдаемую в течение сотен тысяч лет".

"Это еще одна веха в повышении уровня СО2 с течением времени. Это ближе к некоторым целям, которых мы действительно не хотим достичь, например, получить более 450 или 500 ppm. Мы ступаем на очень опасную территорию", - сказал Ральф Килинг.

Исследователи отмечают, что последний раз уровни углекислого газа достигали 400 ppm примерно 3-5 миллионов лет назад, в эпоху плиоцена.

"В этот период глобальные средние температуры поверхности были на два градуса выше, чем сегодня, ледяные покровы в Гренландии и Западной Антарктиде растаяли, и даже части льда Восточной Антарктиды отступили, в результате чего уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сегодня", - подчеркивают климатологи.

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Все по теме:

Новости экологии, Глобальное потепление, Концентрация CO2 в атмосфере, Концентрация углекислого газа, Углекислый газ, Экология.
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