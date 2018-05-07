Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди

Очередную неутешительную статистику озвучили ученые. По их словам, около 33% всей почвы на нашей планете выбыли на текущий момент из обращения из-за загрязнения, засоления, закисления, герметизации, эрозии, вымывания органических веществ и прочих вредных воздействий на нее человека.

По словам исследователей из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если такая тенденция продолжится, грядет настоящая мировая катастрофа.

Здоровая почва является возобновляемым ресурсом, однако на создание сантиметрового ее слоя уходит целое тысячелетие! Теперь представьте, насколько легко человек способен перечеркнуть эту долгую и кропотливую работу природы. Почва обеспечивает нас пищей, а также чистой водой и живительным воздухом.

Нынешние темпы ее деградации по причине деятельности человека, как утверждают специалисты ООН, ставят под вопрос возможность наших потомков удовлетворять свои самые базовые потребности.

Без пригодной для сельского хозяйства земли человек не сможет получать 95% пищи, которая употребляется им сегодня. То есть теоретические будущие поколения могут столкнуться с небывалым голодом и, как следствие, вымиранием. Здоровая почва очищает колоссальные объемы воды и усваивает углекислоту.

Плодородие почвы, то есть ее способность обеспечивать растения питательными веществами, воздухом и влагой, является одним из важнейших условий существования жизни на Земле.

Специалисты сообщают, что деградацию и загрязнение поверхностного слоя педосферы нашей планеты можно остановить, если уже сегодня (не откладывая эту проблему в долгий ящик) начать разумную эксплуатацию земельных ресурсов. В частности, сельскому хозяйству необходимо отказаться от использования пестицидов и антибиотиков, отравляющих почву.

Увы, большинство стран на Земле живет по принципу «после нас хоть потоп», поэтому наивно полагать, что мировые аграрии бросятся помогать окружающей среде в ущерб своим баснословным доходам. Скорее наоборот, они сделают все возможное, чтобы усугубить эту проблему, наивно полагая, что им и их потомкам высококачественных продуктов питания, чистой воды и свежего воздуха всегда хватит. Но так ли это?..