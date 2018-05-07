Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости экологии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Новости: Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Новости: Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости: Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
X

Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди

Наши потоми могут остаться без плодородной земли
11:58 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Целых 33 % земной почвы является неплодородной из-за деятельности человечества.

Очередную неутешительную статистику озвучили ученые. По их словам, около 33% всей почвы на нашей планете выбыли на текущий момент из обращения из-за загрязнения, засоления, закисления, герметизации, эрозии, вымывания органических веществ и прочих вредных воздействий на нее человека.

По словам исследователей из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если такая тенденция продолжится, грядет настоящая мировая катастрофа.

Здоровая почва является возобновляемым ресурсом, однако на создание сантиметрового ее слоя уходит целое тысячелетие! Теперь представьте, насколько легко человек способен перечеркнуть эту долгую и кропотливую работу природы. Почва обеспечивает нас пищей, а также чистой водой и живительным воздухом.

Нынешние темпы ее деградации по причине деятельности человека, как утверждают специалисты ООН, ставят под вопрос возможность наших потомков удовлетворять свои самые базовые потребности.

Без пригодной для сельского хозяйства земли человек не сможет получать 95% пищи, которая употребляется им сегодня. То есть теоретические будущие поколения могут столкнуться с небывалым голодом и, как следствие, вымиранием. Здоровая почва очищает колоссальные объемы воды и усваивает углекислоту.

Плодородие почвы, то есть ее способность обеспечивать растения питательными веществами, воздухом и влагой, является одним из важнейших условий существования жизни на Земле.

Специалисты сообщают, что деградацию и загрязнение поверхностного слоя педосферы нашей планеты можно остановить, если уже сегодня (не откладывая эту проблему в долгий ящик) начать разумную эксплуатацию земельных ресурсов. В частности, сельскому хозяйству необходимо отказаться от использования пестицидов и антибиотиков, отравляющих почву.

Увы, большинство стран на Земле живет по принципу «после нас хоть потоп», поэтому наивно полагать, что мировые аграрии бросятся помогать окружающей среде в ущерб своим баснословным доходам. Скорее наоборот, они сделают все возможное, чтобы усугубить эту проблему, наивно полагая, что им и их потомкам высококачественных продуктов питания, чистой воды и свежего воздуха всегда хватит. Но так ли это?..

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Наука, ООН, Плодородная земля, Прогнозы ООН, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Трогательные снимки: мамы и их детки из мира животных (Фото) Город зеленого цвета: как выглядит современный латвийский эко-поселок (Фото) Необычные существа из морских глубин (Фото)

Последние новости

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты Эксперт рассказала о главных заблуждениях правильного питания Хоккей. Расписание матчей 7 мая на ЧМ-2018
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
Новости сегодня
12:44 Лунин заинтересовал "Ливерпуль"
12:33 Болельщик выкинул на лед ботинки на чемпионате мира по хоккею
12:26 На Киевщине проводы в армию закончились убийством
12:20 Вот так выглядит сборный дом на колесах 50-х годов (Фото)
12:17 Бритни Спирс показала в Instagram свой вредный завтрак
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
Новости: Путин стал президентом России
Путин стал президентом России
Новости: Объявлены результаты выборов в Ливане
Объявлены результаты выборов в Ливане
Новости: Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Добавить комментарий
0