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В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле

Трещина на поле
20:15 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости экологии: Трещина обнажила породы возрастом 60 тысяч лет и составляет 200 метров.

На фермерском поле в Новой Зеландии появилась трещина, глубину которой можно сравнить с четырьмя двухэтажными автобусами, а длину – с двумя футбольными полями.

Трещина появилась после продолжительных дождей и привлекла внимание вулканологов, поскольку обнажила породы возрастом около 60 тысяч лет.

Глубина трещины составляет 20 метров, а ее длина – 200 метров. По словам вулканолога Брэда Скотта, по бокам трещины можно заметить отложения вулканических пород.

По мнению исследователей, причиной появления трещины стал размыв известняка в результате продолжительного воздействия воды. Ученые полагают, что вода размывала известняк на протяжении тысяч лет, а обильные дожди, которые прошли в регионе перед появлением трещины, завершили процесс.

Сильный ливень стал ключевым фактором, повлиявшим на размер провала. Незадолго до возникновения трещины на острове прошли обильные дожди, и количество осадков за 38 часов составило рекордные 170 миллиметров.

Трещина является крупнейшим оврагом в Новой Зеландии.

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Новости экологии, Новая Зеландия, Поле, Трещина, Трещина на поле, Ученые.
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