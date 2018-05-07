В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле

На фермерском поле в Новой Зеландии появилась трещина, глубину которой можно сравнить с четырьмя двухэтажными автобусами, а длину – с двумя футбольными полями.

Трещина появилась после продолжительных дождей и привлекла внимание вулканологов, поскольку обнажила породы возрастом около 60 тысяч лет.

Глубина трещины составляет 20 метров, а ее длина – 200 метров. По словам вулканолога Брэда Скотта, по бокам трещины можно заметить отложения вулканических пород.

По мнению исследователей, причиной появления трещины стал размыв известняка в результате продолжительного воздействия воды. Ученые полагают, что вода размывала известняк на протяжении тысяч лет, а обильные дожди, которые прошли в регионе перед появлением трещины, завершили процесс.

Сильный ливень стал ключевым фактором, повлиявшим на размер провала. Незадолго до возникновения трещины на острове прошли обильные дожди, и количество осадков за 38 часов составило рекордные 170 миллиметров.

Трещина является крупнейшим оврагом в Новой Зеландии.