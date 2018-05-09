Влажные салфетки могут исчезнуть с прилавков в магазинах Британии

Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов этой страны.

Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов "включает продукты одноразового использования, такие как влажные салфетки", передает ЕвроПравда со ссылкой на BBC.

Салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе. Поэтому производителям придется либо создать салфетку без пластика, или потребители будут вынуждены обходиться без этого товара.

Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластика.

Согласно объявленным премьер-министром Терезой Мэй планам, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать", так британское правительство планирует запретить продажу пластиковых трубочек, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения.