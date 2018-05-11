На дне Марианской впадины обнаружен "след человека"

Ученые из Японского агентства науки и технологий по изучению морского дна JAMSTEC проанализировали огромную базу данных о глубоководном мусоре, в которую входит информация, собранная за последние 30 лет. Среди находок — пластиковый пакет, на разложение которого хотя бы на сотни микрочастиц понадобятся десятки лет.

В результате анализа данных, собранных глубоководными аппаратами и дайверами, ученые обнаружили 3 425 кусков пластика и одноразовый пластиковый пакет, который оказался на глубине в 10 898 метров — на дне Марианской впадины.

При этом в исследовании говорится только о глубоководном дне, над ним должно быть еще огромное количество мусора.

Недавно испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика.

Существует несколько проектов по очистке мирового океана от мусора. Один из них — компания The Ocean Cleanup, хочет установить плавучие барьеры для сбора мусора, которые за пять лет очистят до 50% так называемого большого тихоокеанского мусорного пятна. Оно находится между Гавайями и Калифорнией, это область, где пластиковый мусор накапливается из-за ветров и океанских течений.