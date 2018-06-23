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В космос запустили спутник для экспериментов по уборке мусора с околоземной орбиты (Видео)

Спутник
05:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости экологии: 100-килограммовый аппарат был запущен на околоземную орбиту 20 июня.

С Международной космической станции запустили спутник RemoveDebris, предназначенный для экспериментов по очистке околоземной орбиты от мусора.

Об этом сообщает space.com.

По данным NASA, на орбите Земли находится 8 тысяч тонн космического мусора. Экспериментальный спутник RemoveDebris, разработанный инженерами из британской компании SSTL, а также специалистами из нескольких других европейских стран и Южной Африки, должен помочь решить эту проблему. RemoveDebris будет использовать сеть, гарпун, а также два спутника CubeSat.

По словам Гульельмо Аглиетти, директора космического центра Суррея в Университете Суррея, первые два месяца будет проходить проверка всех подсистем спутника, чтобы они работали в соответствии с проектом. Эксперименты начнутся осенью и будут проходить в три этапа, каждый из которых продлится несколько недель.

«Нам потребуется три-четыре недели для каждого эксперимента. Это потому, что мы хотим получить видео высокой четкости каждого эксперимента, а для этого нужно подождать, пока космический корабль окажется в правильном положении, и освещении".

В сентябре аппарат выпустит один из кубсатов в открытое пространство на расстояние от 5 до 7 метров и попытается поймать его сетью.

В декабре RemoveDebris приступит ко второму этапу миссии. С помощью камеры и лидара аппарат будет выполнять эксперимент по визуальной навигации. Это поможет отследить и охарактеризовать обломки на орбите.

В феврале спутник выпустит гарпун, предназначенный для поимки обломков максимальным размером 10×10 см, в специальную выдвижную панель. В отличие от сети, он работает на более близком расстоянии - до полутора метров.

В случае успешного прохождения всех этапов, космический уборщик развернет парус, чтобы замедлиться и быстрее попасть в верхние слои атмосферы Земли и сгореть в ней.

Аглиетти также расказал, что ожидает, что космическая индустрия будет внимательно следить за экспериментами. Космический мусор является растущей проблемой, и мировые космические агентства согласны с тем, что необходимо принять меры для ее решения. По словам ученого, если использование парусов будет более широко распространяться, то это уменьшит количество спутников, находящихся на орбите, и тем самым снизит риск столкновения с другими космическими аппаратами.

Активные технологии удаления космического мусора, такие как гарпуны и сети, также становятся все более важным.

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Новости экологии, RemoveDebris, Космический мусор, Космос, Мусор, Наука, Экология.
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