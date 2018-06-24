Ученые хотят разгадать тайну лох-несского чудовища

Специалисты считают, что тайну монстра по имени Несси можно разгадать путем ДНК-теста. Для этого специалисты отправятся на озеро и возьмут оттуда пробы воды. Ученые намерены проанализировать воду из водоема, чтобы найти там следы ДНК всех его обитателей.

Такое исследование, уверенны они, покажет, что же из себя представляет лох-несское чудовище. Ученые намерены разгадать тайну и выявить след монстра, о котором сочтено множество легенд и страшных историй.

К забору воды из озера, где живет пугающее много лет чудовище, ученые подошли основательно.

Пробы будут взяты из 300 точек озера, все эти точки расположены на разной глубине. Некоторые места, откуда будет браться вода, являются точками, где чудовище видели совсем недавно.

Пробы воду пропустят через микрофильтры, способные захватывать биополимеры.

У исследования есть лишь одна проблема, из-за особенностей деградации нуклеиновых кислот в воде ДНК-след может "жить" и быть "найденным" лишь в течении 3 суток.