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Массовая гибель пчел на Днепропетровщине: Исследования выявили инсектицид

Пчелы
06:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Пчеловоды обвиняют близлежащие агропредприятия, которые, по их словам, обрабатывают поля высокотоксичными препаратами.

Лабораторные исследования выявили инсектицид в пробах погибших пчел на Днепропетровщине.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области в ответе на информационный запрос.

По данным ведомства, по состоянию на 20 июня в ведомство с жалобой на массовую гибель пчел обратилось пятеро пасечников, два случая уже исследованы.

Как проинформировали в управлении, в Петропавловском районе в результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин.

Как пояснили в ведомстве, это действующее вещество входит в состав инсектицидов – химических препаратов для уничтожения вредных насекомых, имеет широкий спектр действия и является достаточно распространенным в Украине.

«Не все пострадавшие сделали лабораторные исследования, ведь они довольно дорогие. Один из пчеловодов заказал такой анализ и оплатил. Поэтому нельзя сказать, что это – причина гибели пчелосемей во всех случаях», – сказали в ведомстве.

Там также пояснили, что теперь результаты лабораторного исследования могут стать доказательством в суде.

В то же время в управлении проинформировали, что исследование образцов, отобранных в Криворожском районе, где произошла массовая гибель пчел, пока ничего не обнаружили.

Между тем на днях в Криничанском районе заявили о новом массовом море пчел, в результате которого погибло 450 пчелосемей. В конце мая в Днепропетровской области началась массовая гибель пчел.

Больше всего пострадали пасечники Криворожского района: там речь идет о гибели пчел в около полутысячи пасечников, убытки оценивают в миллионы гривень.

Кроме того, мор зафиксирован в Павлоградском, Петропавловском и Межовском районах.

Полиция открыла уголовные производства по статье 247 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о защите растений).

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Новости экологии, Госпотребслужба, Днепропетровская область, Инсектицид, Пчелы.
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