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В пещерах Индии был обнаружен новый вид пауков

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Паук
14:29 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости экологии: Это первое открытие, относящееся к роду Islandiana, за последние 30 лет.

Ассистент профессора из Университета Индианаполиса Марк Милн (Marc Milne) описал новый вид пауков — Islandiana lewisi, — который обитает во влажных пещерах Индии. Свою работу он опубликовал в журнале Subterranean Biology.

До этого момента существовало 14 видов пауков из рода Islandiana. Большая часть из них обитает под камнями среди лесов, полей и гор. Только четыре вида были замечены в пещерах США. Интересно, что новый вид относится к последней группе и проживет в Индии.

Исследователи рассмотрели двух самцов и четырех самок. В среднем длина самок оказалась на 0,7 миллиметра больше: максимальная длина самца равна двум миллиметрам, а самок — 2,3 миллиметра. Предполагается, что эти пауки питаются крохотными членистоногими, такими как коллемболы.

 

Название — Islandiana lewisi — новый вид получил в честь доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), который первым заметил пауков. Биологам еще предстоит узнать, как данный вид размножается и обитает ли он за пределами Индии.

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Новости экологии, Islandiana, Islandiana lewisi, Индия, Новый вид пауков, Паук.
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