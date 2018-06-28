В пещерах Индии был обнаружен новый вид пауков

Ассистент профессора из Университета Индианаполиса Марк Милн (Marc Milne) описал новый вид пауков — Islandiana lewisi, — который обитает во влажных пещерах Индии. Свою работу он опубликовал в журнале Subterranean Biology.

До этого момента существовало 14 видов пауков из рода Islandiana. Большая часть из них обитает под камнями среди лесов, полей и гор. Только четыре вида были замечены в пещерах США. Интересно, что новый вид относится к последней группе и проживет в Индии.

Исследователи рассмотрели двух самцов и четырех самок. В среднем длина самок оказалась на 0,7 миллиметра больше: максимальная длина самца равна двум миллиметрам, а самок — 2,3 миллиметра. Предполагается, что эти пауки питаются крохотными членистоногими, такими как коллемболы.

Название — Islandiana lewisi — новый вид получил в честь доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), который первым заметил пауков. Биологам еще предстоит узнать, как данный вид размножается и обитает ли он за пределами Индии.