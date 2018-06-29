Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня

Исследователи из США и Нидерландов сообщили о новом температурном рекорде, зафиксированном в Антарктиде.

На белом континенте ученые обнаружили мороз в -98,6 градусов по Цельсию.

Впервые температурный рекорд 1983 года в -89,2 градуса, зафиксированный на станции "Восток", был побит в 2004 году, когда стужа опустилась до -93 градусов по Цельсию.

Зимой 2018 года показатели температуры у поверхности опустились до -98 градусов по Цельсию, а спутники зафиксировали еще более низкие температуры в небольших впадинах на глубине всего в 2-3 метра.

Глава исследовательской группы Тед Скамбос уверяет, что показатель в -100 градусов для Земли вполне реален, хоть и трудно выполним в условиях изменчивой погоды в Антарктиде. Для 100-градусоного мороза должно совпасть несколько условий: минимальная влажность, безоблачная и ясная погода, и чтобы так продолжалось хотя бы неделю.

На текущий момент температура в -98,6 градусов по Цельсию является самой низкой зафиксированной на Земле.