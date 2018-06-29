Геологи недооценивали количество рек на Земле

Геологи из Университета Северной Каролины дали новую оценку общей площади поверхности рек и речных потоков земной суши (за исключением территорий, покрытых ледниками). Она составила впечатляющие 773 тысяч квадратных километров — почти вполовину больше предыдущих оценок. Об этом Джордж Аллен (George Allen) и Тамлин Павельски (Tamlin Pavelsky) пишут в статье, опубликованной в журнале Science.

До недавнего времени считалось, что реки и водные потоки суши играют лишь умеренную роль в климате, выполняя функции транспортных коридоров, по которым растворенные в них соединения углерода выносятся в океан. Однако сегодня ученые понимают, что они также отдают парниковые газы в атмосферу, внося заметный вклад в глобальное потепление. И речь не только об углекислом газе: метан, оксид азота и другие летучие соединения попадают в реки и образуются в них в большом количестве — благодаря человеку, который наполняет их удобрениями и сточными водами. Впоследствии они испаряются с поверхности рек, поэтому от их площади зависит и их общий вклад в климатические процессы.

Для получения новых точных данных Аллен и Павельски использовали данные спутника NASA Landsat. Специальный алгоритм позволил оценить количество речной поверхности на тысячах снимков, а затем объединить эти результаты. По словам ученых, для проверки работы компьютера была задействована «небольшая армия студентов». Это и дало новую оценку в 773000 (± 79000) километров — на 44 процента выше предыдущей. Авторы также отметили, что в наиболее освоенных человеком регионах реки оказываются в среднем уже и более разветвленными.