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Еще два Австралийских штата запретили пластиковые пакеты

Пакеты
06:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Штрафы для розничных продавцов, предлагающих пакеты покупателям, могут достигать 4,6 тысячи долларов США.

Начиная с 1 июля еще в двух штатах Австралии и двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA - запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты.

Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии - таким образом, уже почти все территории страны-континента отказались от "одноразового пластика", за исключением Нового Южного Вельса, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Правила не позволяют розничным торговцам предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты.

По данным экологических организаций, сейчас австралийцы выбрасывают более семи тысяч таких пакетиков в минуту. Правительственная статистика оценивает, что только в самом Квинсленде за год используется около миллиарда пластиковых пакетов.

Супермаркеты уже принимают меры для преодоления "режима ярости" (bag rage), поскольку отдельные раздраженные отсутствием пакетов покупатели нападают на продавцов, пишут местные СМИ.

По данным программы охраны окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов.

В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры.

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Новости экологии, Австралия, Загрязнение, Запрет, Мировой океан, Пакеты, Пластик.
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