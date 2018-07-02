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В Австралии введен закон против пластиковых пакетов

Пластиковый и бумажный пакеты
22:11 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости экологии: За использование пластиковых пакетов в Австралии будут штрафовать.

Начиная с 1 июля еще в двух штатах Австралии и двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA - запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты. Новая запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии - таким образом, уже почти все территории страны-континента отказались от "одноразового пластика", за исключением Нового Южного Вельса. Правила не позволяют розничным торговцам предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты.

Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США. По данным экологических организаций, сейчас австралийцы выбрасывают более семи тысяч таких пакетиков в минуту. Правительственная статистика оценивает, что только в самом Квинсленде за год используется около миллиарда пластиковых пакетов. Супермаркеты уже принимают меры для преодоления "режиме ярости" (bag rage), поскольку отдельные раздраженные отсутствием пакетов покупатели нападают на продавцов.

Захватывающие снимки стихийных бедствий от австралийского фотографа (Фото)

По данным программы охраны окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры. Киевсовет утвердил проект, которым ограничит использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. В проекте отмечается, что в качестве альтернативы предлагается использовать бумажные пакеты.

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Новости экологии, Австралия, Бумажные пакеты, ООН, Пластиковые пакеты, Супермаркет.
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